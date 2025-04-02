Бакинский суд заслушал показания потерпевшего по делу о покушении на главу ИВ Лянкярана

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Бахруза Аскерова, обвиняемого в подготовке покушения на главу Исполнительной власти города Лянкяран.

Как сообщает в среду Trend, в заседании, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабухи Гусейнова, впервые принял участие адвокат потерпевшего Талеха Гарашова.

Он заявил, что, несмотря на отсутствие материальных претензий к обвиняемому, истцы настаивают на наказании Аскерова в соответствии с законодательством.

В ходе заседания было оглашено показание потерпевшего, данное во время предварительного следствия.

Талех Гарашов отметил, что не знаком с обвиняемым.

"О том, что на меня готовилось покушение, я узнал из прессы. Я не знаю Бахруза Аскерова, но эта ситуация меня обеспокоила. Однако угрозы своей жизни я не ощущал и не замечал слежки",- отметил он.

По делу признаны свидетелями три человека, и один из них в настоящее время находится под арестом.

Следующее судебное заседание, назначенное на 29 апреля, продолжится заслушиванием показаний двух оставшихся свидетелей.

Напомним, что привлеченному к уголовной ответственности Службой государственной безопасности Бахрузу Аскарову предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса: **28,120.2.1, 28,120.2.10, 28,120.2.11, 28,120.2.12** (подготовка к умышленному убийству, совершённому группой лиц по предварительному сговору на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, а также повторно), **28,214.2.1, 28,214.2.3** (подготовка к совершению террористического акта с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), **28,214-3.1** (подготовка к прохождению обучения, связанного с террористической деятельностью), **28,277** (подготовка к покушению на жизнь государственного деятеля) и **28,278.1** (подготовка к насильственному изменению конституционного строя государства).

Было установлено, что Бахруз Аскеров вовлекал в тайную связь людей, проживающих в разных регионах республики и давал им указания с целью организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти.

Также установлено, что Бахруз Аскеров поручил находящимся с ним в контакте лицам осуществить заговор против иностранного гражданина, работающего учителем английского языка в некоторых районах Азербайджана.

В результате проведенных Службой госбезопасности комплексных оперативно-следственных мероприятий, Бахруз Аскеров был задержан и привлечен к уголовной ответственности в Азербайджанской Республике, по решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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