В Агдаме произошел минный инцидент - есть пострадавший (Обновлено) (Дополнено)

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АГДАМ /Trend/ - 2 апреля 2025 года на территории села Чямянли освобожденного от оккупации Агдамского района произошел минный инцидент.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Было отмечено, что житель Агдамского района Аббасов Нуреддин Фейзи оглу (1968 года рождения), пас животное и, войдя на неразминированную территорию бывшей линии соприкосновения, получил ранение в ногу в результате взрыва противопехотной мины.

Пострадавший был эвакуирован в больницу.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура Азербайджана еще раз призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки, предупреждающие об опасности мин, и не заходить на незнакомые территории.

ХХХ

11:09

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме прогремел взрыв, есть пострадавший.

Как сообщает в среду местное бюро Trend, на место происшествия были привлечены медицинские работники и правоохранительные органы.