Начато расследование в связи с обнаружением человеческих останков в Агдере (ФОТО)

АГДЕРЕ /Trend/ - В селе Баш Гюней Агдеринского района жители села обнаружили человеческие останки. Об этом проинформированы соответствующие органы.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, предположительно останки принадлежат Асаддину Джуру оглу Новрузову и Гурбану Рамазан оглу Гёйушову.

"Останки, предположительно принадлежащие Гурбану Гёйушову, уже изъяты с территории и отправлены на экспертизу. А останки, предположительно принадлежащие Асаддину Новрузову, пока не извлечены", - сообщили в Службе.

Было отмечено, что их извлечение планируется завтра с участием членов Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан. Асаддин Джуру оглу Новрузов и Гурбан Рамазан оглу Гёйушов стали шехидами 12 марта 1992 года. Фрагменты скелетов, которые предположительно принадлежат им, были найдены в местах их гибели. В настоящее время по данному факту в прокуратуре Агдамского района начато расследование.

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