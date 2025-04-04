В Азербайджане вносятся изменения в законы о военной службе

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется круг лиц, для которых не установлен предельный возраст пребывания на действительной военной службе.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О внесении изменений в закон "Об утверждении Положения "О прохождении военной службы" и внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые обсуждались сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по обороне, безопасности и противодействию коррупции.

В законопроекте также предлагается не устанавливать предельный возраст для руководителя и заместителя соответствующих государственных органов, назначаемых на должность Президентом Азербайджанской Республики. Так, не будут установлены возрастные ограничения для руководителя и заместителя органа (структуры), назначаемых на должность органом (структурой), определяемым соответствующим органом Исполнительной власти, и других государственных органов (за исключением структур государственных органов), в которых, помимо Вооруженных сил Азербайджанской Республики, предусмотрена военная служба.

Лица, достигшие предельного возраста для действительной военной службы или службы в резерве, будут освобождены от действительной военной службы для службы в резерве или уволены в отставку в зависимости от возраста после увольнения со службы.

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