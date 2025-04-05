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Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Суговушан (ФОТО) (Обновлено) (Дополнено)

Общество Материалы 5 апреля 2025 13:18 (UTC +04:00)

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Новость обновлена, добавлены подробности и изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 11:49)

ТЕРТЕР /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. В село Суговушан Агдеринского района прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев, временно обосновавшиеся в разных частях Республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях 5 апреля прибыла в село Суговушан.

Как сообщает в субботу Trend, на данном этапе на родные земли вернулись 53 семьи - 174 человека.

ХХХ
11:49

ТЕРТЕР /Trend/ - В село Суговушан Агдеринского района отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает в субботу Trend, на данном этапе в село возвращаются 53 семьи - 174 человека.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. В реконструированное село Суговушан Агдеринского района переселились семьи, временно обосновавшиеся в разных частях Республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Семьи выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим азербайджанские земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают около 40 тысяч человек, занятых в реализации проектов, проводимых в этом регионе, а также выполняющих служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, работающих в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности, энергетики.

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