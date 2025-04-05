БАКУ /Trend/ - Назначен новый директор Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова.

Как сообщает в субботу Trend, соответствующим приказом министра культуры Азербайджана Адиля Керимли на эту должность назначена пианистка, композитор, искусствовед Ульвия Фирудин гызы Бабирова.

Ульвия Бабирова родилась в 1986 году в Баку. Окончила среднюю школу № 276 в столице. Также училась по специальности фортепиано в детской музыкальной школе № 35 имени Г.Шароева. В 2007 году завершила бакалавриат факультета фортепиано Бакинской музыкальной академии, а в 2010 году — магистратуру. В 2014 году защитила диссертацию на тему "Национальные особенности современной азербайджанской киномузыки (конец XX - начало XXI века)" и получила ученую степень доктора философии по искусствоведению.

Ульвия Бабирова неоднократно становилась лауреатом международных и республиканских конкурсов. Выступала с концертными программами в стране, на её произведения были сняты клипы. Кроме того, она работала главным редактором на Общественном телевидении, руководила несколькими музыкальными проектами. Является председателем Общественного объединения "Волонтеры культуры".

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