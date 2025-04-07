В Верховный суд Нахчывана будет назначен новый судья

БАКУ /Trend/ - Предлагается назначение М.А.Алиева на пост судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос был включен в повестку сегодняшнего заседания комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

На заседании также будут рассмотрены вопросы назначения и освобождения от должности судей Бакинского, Сумгайытского, Шекинского и Ширванского апелляционных судов.

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