БАКУ /Trend/ - Утвержден "Порядок подготовки персонала в области обеспечения авиационной безопасности".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, под персоналом в области обеспечения авиационной безопасности подразумеваются сотрудники эксплуатанта аэропорта, эксплуатанта воздушного судна, поставщика наземных услуг, организации, обеспечивающей бортовые запасы (питание), организации, осуществляющей работы по поддержанию чистоты на воздушном судне, организации, осуществляющей техническое обслуживание воздушного судна, службы управления воздушным движением, сотрудники правоохранительных органов в аэропорту.

Привлечение к подготовке по авиационной безопасности персонала ведомств, предприятий и организаций, непосредственно участвующих в обеспечении авиационной безопасности, а также других ведомств, предприятий и организаций, не принимающих непосредственного участия в обеспечении авиационной безопасности, но имеющих допуск к охранным зонам аэропортов и аэродромов, является обязательным.

Контроль за выполнением требований данного Порядка осуществляется Государственным агентством гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. Вопросы, не регулируемые настоящим Порядком, осуществляются в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об авиации", приложением 17 к Конвенции и правилами. Понятия, используемые в настоящем Порядке, выражают значения, установленные законом, приложением 17 к Конвенции и другими нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики.

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