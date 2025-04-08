В Азербайджане изменен порядок финансирования мер соцзащиты инвалидов войны и семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в порядок финансирования мер, связанных с социальной защитой и социальным обеспечением лиц c инвалидностью, установленной в связи с войной, и семей шехидов.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Так, согласно действующему законодательству, предусмотренные выше меры осуществляет Агентство социальных услуг. Агентство представляет в министерство труда и социальной защиты населения заказ на необходимые средства для финансирования этих мероприятий. Средства, необходимые для финансирования вышеуказанных мероприятий, зачисляются на банковский счет Агентства. Отчет по расходованию средств, перечисленных Государственным фондом социальной защиты в предыдущем году по утвержденной министерством форме, а также информацию о проделанной работе агентство представляет в фонд ежегодно до 1 февраля.

Согласно новому постановлению, эти обязанности и полномочия также будут относиться к Протезно-ортопедическому реабилитационному центру Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.

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