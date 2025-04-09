Подписаны документы о совместном сотрудничестве между ЗАО «AzerGold» и компанией «Frontier Works Organization»

8 апреля между ЗАО «AzerGold» и организацией «Frontier Works» Исламской Республики Пакистан были подписаны Меморандум о взаимопонимании и Соглашение о неразглашении (NDA).

Во время визита азербайджанской делегации во главе с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Пакистан и церемонии, организованной в столице Исламабаде в рамках Пакистанского минерально-инвестиционного форума, документы подписали член правления - заместитель председателя ЗАО «AzerGold» Хайям Фарзалиев и директор по разведке и разработке полезных ископаемых компании «Frontier Works Organization» Мухаммад Бадр Малик.

В соответствии с документами, подписанными в целях установления совместного сотрудничества в области горнодобывающей и геологической отраслей, стороны планируют изучить имеющиеся геологические данные о месторождениях полезных ископаемых на территориях Азербайджана, Пакистана, а также других стран, подготовить предложения по совместным программам геологоразведочных работ, реализовать горнодобывающие проекты. В документах также выражены намерения сторон обмениваться информацией и опытом, продолжать взаимные визиты.

Напомним, что 25 февраля текущего года в ЗАО «AzerGold» состоялась встреча с делегацией во главе с генеральным директором «Frontier Works Organization» Абдулом Сами, находившейся с визитом в нашей стране в рамках Азербайджано-Пакистанского бизнес-форума. По итогам встречи стороны договорились провести консультации для определения конкретных направлений сотрудничества, подготовить и подписать документ NDA об обмене информацией, а также Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Подписаны документы о сотрудничестве между ЗАО «AzerGold» и компанией «Frontier Works Organization»