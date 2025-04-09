Центральная химико-токсикологическая лаборатория Азербайджана соответствует современным требованиям

БАКУ /Trend/ - Центральная химико-токсикологическая лаборатория, созданная в соответствии с постановлением Коллегии министерства здравоохранения от 11 сентября 2024 года № 12, отвечает актуальным требованиям современности.

Как сообщает Trend, об этом сказала генеральный директор юридического лица публичного права "Центральная химико-токсикологическая лаборатория" министерства здравоохранения Матанат Ахундова во время прямого эфира на официальной странице министерства в Instagram.

По ее словам, несмотря на наличие лабораторий по всей стране, централизованной высокотехнологичной химико-токсикологической лаборатории, укомплектованной профильными специалистами в этой области, нет.

Основной целью деятельности лаборатории является охрана здоровья населения и обеспечение ее прав в этой сфере, а также использование новых диагностических возможностей, действующих по всей территории страны лабораторий для проведения химико-токсикологических экспертиз. Также целью лаборатории является выполнение функций референтной лаборатории путем оказания методической и экспериментальной помощи, проведения научных исследований, обеспечения сотрудничества с международными референтными лабораториями, выяснения в установленном порядке подозрительных результатов профильных исследований.

Кроме того, Лаборатория является юридическим лицом публичного права, осуществляющим подготовку медицинских специалистов по направлениям своей деятельности, выступает клинической базой при учебных заведениях, оказывает методическую и практическую помощь лабораториям, работающим в данной области, в том числе дает заключения по спорным (сомнительным) вопросам, возникающим между ними.

М. Ахундова сообщила, что в лаборатории имеются автоматизированные жидкостные и газовые хроматографы последнего поколения, обладающие высокой точностью, чувствительностью и надежностью:

"Имеющиеся приборы могут быть использованы для тестирования на наличие токсических веществ, терапевтических и противоэпилептических препаратов, наркотических и психотропных веществ, метаболитов лекарственных препаратов, пестицидов, тяжелых металлов, оксида углерода, иммунодепрессантов, алкоголя и летучих веществ, органических кислот, а при необходимости и допинговых средств.

Также хочу отметить, что газохроматографическая (электронная) библиотека лаборатории содержит более 12 200 веществ, что играет важную роль в установлении причин неизвестных отравлений. Порой при тестировании на наркотики в медицинских учреждениях и других учреждениях получают отрицательные результаты. На данный метод испытаний является ориентировочным и полученные результаты могут быть неверными. Это связано с тем, что при приеме некоторых лекарственных препаратов и продуктов питания при проверке тестов получаются ложноотрицательные и ложноположительные (перекрестная реактивность) результаты. Расследование таких случаев проводится в Лаборатории высококвалифицированными специалистами с использованием газовых и жидкостных хроматографов, и получаются точные результаты".

Директор в заключение отметила, что центр предоставляет широкие возможности для диссертантов и других специалистов в целях проведения научных исследований:

"Им оказывается практическая и методическая поддержка со стороны профессиональных специалистов. В настоящее время на основе договора, заключенного с Азербайджанским медицинским университетом, студенты фармацевтического факультета университета проходят производственную практику в лаборатории".

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