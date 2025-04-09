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В Азербайджане расширяется перечень госпошлин за услуги в сфере гражданской авиации

Общество Материалы 9 апреля 2025 19:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане расширяется перечень госпошлин за услуги в сфере гражданской авиации

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Расширяется список государственных пошлин, взимаемых за услуги или правовые действия в сфере гражданской авиации.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям.

В проекте предлагается закрепить в законодательстве следующие сборы:

- выдача сертификата эксплуатанта эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов - 15 манатов,

- выдача свидетельств, удостоверений или сертификатов авиационному персоналу - 15 манатов,

- выдача регистрационного сертификата на беспилотные летательные аппараты - 10 манатов,

- выдача операционного разрешения эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов - 10 манатов,

- выдача свидетельств пилотам (операторам) дистанционного управления - 10 манатов,

- выдача разрешений клубам или ассоциациям моделей дронов -10 манатов.

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