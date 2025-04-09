В Азербайджане расширяется перечень госпошлин за услуги в сфере гражданской авиации

БАКУ /Trend/ - Расширяется список государственных пошлин, взимаемых за услуги или правовые действия в сфере гражданской авиации.
Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О государственной пошлине", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям.
В проекте предлагается закрепить в законодательстве следующие сборы:
- выдача сертификата эксплуатанта эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов - 15 манатов,
- выдача свидетельств, удостоверений или сертификатов авиационному персоналу - 15 манатов,
- выдача регистрационного сертификата на беспилотные летательные аппараты - 10 манатов,
- выдача операционного разрешения эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов - 10 манатов,
- выдача свидетельств пилотам (операторам) дистанционного управления - 10 манатов,
- выдача разрешений клубам или ассоциациям моделей дронов -10 манатов.
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