Состоялась экспертная встреча между военными лётчиками Азербайджана и Италии

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между Военно-воздушными силами Азербайджана и Генеральным штабом Вооружённых сил Итальянской Республики, в рамках обмена опытом между военными пилотами была проведена экспертная встреча, передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как сообщается, во время «Экспертной встречи по вопросам совершенствования лётной подготовки» были заслушаны презентации сторон, касающиеся базовой и усовершенствованной подготовки пилотов истребителей 4-го и 5-го поколений, а также Международной школы лётной подготовки.

На встрече была особо подчеркнута важность проведения подобных мероприятий с целью взаимного обмена опытом.