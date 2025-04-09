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Состоялась экспертная встреча между военными лётчиками Азербайджана и Италии

Общество Материалы 9 апреля 2025 17:04 (UTC +04:00)
Состоялась экспертная встреча между военными лётчиками Азербайджана и Италии

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между Военно-воздушными силами Азербайджана и Генеральным штабом Вооружённых сил Итальянской Республики, в рамках обмена опытом между военными пилотами была проведена экспертная встреча, передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Как сообщается, во время «Экспертной встречи по вопросам совершенствования лётной подготовки» были заслушаны презентации сторон, касающиеся базовой и усовершенствованной подготовки пилотов истребителей 4-го и 5-го поколений, а также Международной школы лётной подготовки.

На встрече была особо подчеркнута важность проведения подобных мероприятий с целью взаимного обмена опытом.

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