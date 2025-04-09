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Израиль заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ж/д транспорта - министр (ФОТО)

Общество Материалы 9 апреля 2025 23:07 (UTC +04:00)
Израиль заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ж/д транспорта - министр (ФОТО)
Фото: Рашад Набиев / X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с руководством израильской дорожно-инфраструктурной компании Netivei Israil.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице главы ведомства в соцсети.

"На встрече были представлены презентации проектов, реализуемых в Израиле, в том числе по управлению городским транспортом, в автомобильном и железнодорожном секторах, а также информация о применении цифровизации в этой области. В то же время израильская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта. Состоялся обмен мнениями по вопросам участия азербайджанских компаний в проектах дорожно-транспортной инфраструктуры, реализуемых в Израиле", - говорится в публикации.

Израиль заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ж/д транспорта - министр (ФОТО)
Израиль заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ж/д транспорта - министр (ФОТО)
Израиль заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ж/д транспорта - министр (ФОТО)
Израиль заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ж/д транспорта - министр (ФОТО)
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