Псизологические травмы всегда проявляются в отношениях индивидов друг к другу - психиатр Лейла Баширова

БАКУ /Trend/ - Возникновение конфликтов в семье – это среда, созданная психическими расстройствами, пережитыми парами в прошлом. Травмы всегда проявляются в отношениях индивидов друг к другу.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала психиатр Лейла Баширова.

По ее словам, семейные травмы заставляют родителей проявлять более агрессивное поведение по отношению к себе и детям, и в это время в семье не может быть сформирована здоровая среда.

"Люди с травмами прошлого выражают свои негативные эмоции в личной жизни и на работе. Посттравматические люди могут испытывать депрессию, тревогу, беспокойство и другие психические расстройства, а также более серьезные психические заболевания. Дети, которые растут в здоровой семейной среде, с большей вероятностью будут иметь здоровые личные отношения в будущем. Когда в семье нездоровая обстановка, то дети бывают психологически травмированы. Люди с травмами прошлого должны обратиться к специалисту в области психического здоровья. Люди с личностной травмой также не способны регулировать семейные отношения. Дети, ставшие свидетелями насилия в семье, иногда проявляют насилие в своей семье и в личных отношениях. Здоровое мышление – основа здоровой семьи",- отметила она.

Психиатр заявила, что проводить оценку психологической совместимости рекомендуется до заключения брака.

"Пары должны готовиться к браку более основательно. Следует принимать профилактические меры против ситуаций, которые могут вызвать семейный конфликт, путем проведения психиатрического обследования и лечения. При возникновении каких-либо психических проблем в семье следует обратиться к специалисту по психическому здоровью. Путем проведения парной терапии (семейная терапия) регулируются здоровые и устойчивые семейные отношения. Если в семье установлена эмпатия, то формируются здоровые отношения. Создавая семью, пары не должны переносить свое прошлое в новую жизнь: прошлое не столь важно для будущих отношений. Понимание родителей друг друга способствует пониманию детьми себя и других",- добавила Л.Баширова.