Причину в агрессивном поведении детей в социальной жизни стоит искать в отношениях в семье - психиатр

БАКУ /Trend/ - Если дети проявляют агрессивное поведение в социальной жизни, то причину этого стоит искать в отношениях в семье. Наличие здоровой окружающей среды в семье отражается на поведении ребенка вне дома.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала психиатр Лейла Баширова.

Л. Баширова отметила, что отношения в семье должны регулироваться с учетом психического состояния ребенка.

"Родители должны относиться к детям как к личностям в соответствии с их возрастом и учитывать их мнение. Негативное поведение в семье проявляется и в поведении детей. Важно не только отношение к детям, но даже взаимоотношения между родителями. То, как они относятся друг к другу, играет большую роль в жизни ребенка. Родителям важно иметь здоровый подход к психическому здоровью детей. В семьях родителям следует быть осторожными в отношениях со здоровыми или нездоровыми детьми. Отношение родителя к своему ребенку, не зависимо от его психологического статуса, должно быть здоровым",- подчеркнула врач.

По словам психиатра, в результате научных исследований, проведенных в Великобритании и других странах, было установлено, что негативные, конфликтные ситуации дома у шестимесячных малышей повышают частоту сердечных сокращений и вырабатывают гормон стресса - кортизол.

"В результате хронических конфликтов внутри семьи у детей могут возникнуть нарушения сна, изменения в поведении, депрессия и даже нарушения психического развития и более серьезные проблемы",- добавила Л.Баширова.