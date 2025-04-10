В Азербайджане увеличились поступления по взносам на обязательное государственное соцстрахование

БАКУ /Trend/ - В период с января по март 2025 года поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам в Азербайджане превысили прогноз на 114,33 миллиона манатов, что составляет 8,41 процента роста.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты Азербайджана.

Поступления от бюджетных организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 52,71 миллиона манатов или на 11,53 процента, а от небюджетных организаций — на 103,75 миллиона манатов или на 12,05 процента.

Отметим, что в период с января по март 2024 года поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам превысили прогноз на 104 миллиона манатов, что составило 8,6 процента роста. Поступления от бюджетных организаций увеличились на 26,4 миллиона манатов или на 6,1 процента, а от небюджетных организаций — на 100 миллионов манатов или на 13,1 процента.