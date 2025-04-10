Убийца актера и его жены в Баку приговорен к пожизненному заключению

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заключительное заседание по уголовному делу Ислама Хадыева, обвиняемого в умышленном убийстве актера Иосифа Ткача и его супруги.

Как сообщает Trend, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева выступил государственный обвинитель.

Он попросил суд приговорить Ислама Хадыева к пожизненному лишению свободы.

Адвокат подсудимого ходатайствовал о снятии с его подзащитного части обвинений и переквалификации статьи 181 (разбой) на статью 177 (кража) УК АР.

На заседании суда был зачитан приговор. Согласно приговору, Ислам Хадыев был приговорен к пожизненному заключению.

Напомним, что 22 октября прошлого года около 21:00 в прокуратуру поступила информация об убийстве 2 человек в квартире в Насиминском районе столицы. В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Ислам Хадыев, 1973 года рождения, из корыстных побуждений совершил умышленное убийство Ткача Иосифа Зусьевича, 1939 года рождения, и его супруги Ткач Людмилы Михайловны, 1944 года рождения, в доме, где они проживали.

Отметим, что Ткач Иосиф Зусьевич с 1997 года работал в Русском драматическом театре им. С.Вургуна. За время работы в театре сыграл много ролей.

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