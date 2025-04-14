В Азербайджане предотвращена попытка контрабанды наркотиков из Ирана с помощью дрона

БАКУ /Trend/ - 8 апреля вблизи государственной границы, на территории службы пограничного отряда "Лянкяран" кКомандования пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), пограничным нарядом было зафиксировано движение беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который сбросил на территорию небольшой сверток и вернулся в направлении Исламской Республики Иран.

Об этом в понедельник сообщили Trend в ГПС Азербайджана.

Было отмечено, что продолжаются меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Погранзастава была немедленно поднята командой "К оружию", территория была оцеплена.

В результате проведенных погранично-розыскных и оперативных мероприятий были задержаны в качестве подозреваемых жители, прибывшие на место для получения сброшенного свертка - житель Лянкяранского района — Анар Расим оглу Гасанов (1988 года рождения), а также ожидавший его в автомобиле житель Губадлинского района — Разим Мехьяддин оглу Гусейнов (1985 года рождения).

Задержанные в ходе первичного допроса признались, что прибыли на территорию с целью забрать 4 килограмма 504 грамма наркотического вещества — марихуаны, сброшенного при помощи БПЛА.

В результате расследования было установлено, что оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности.

Было отмечено, что по факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!