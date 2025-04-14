В Карабахском университете будут действовать 10 факультетов - министр

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В Карабахском университете будут действовать 10 факультетов

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на конференции в Ханкенди на тему "Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан".

По словам министра, до 2030 года факультет музыки будет действовать в городе Шуша, а факультет сельского хозяйства — в Ходжалы.

"Главная ценность Карабахского университета - это студенты. Их роль в развитии вуза огромна. Хочу выразить благодарность каждому из них. Благодаря их настойчивости и высоким результатам университет продолжает развиваться", - добавил Э.Амруллаев.

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