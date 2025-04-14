БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Правила осуществления международных полетов воздушных судов, учебных полетов и полетов, связанных со специальной авиационной деятельностью".

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Полеты воздушных судов, в том числе международные, осуществляются в соответствии с правилами использования воздушного пространства и полетов.

На основании решения, за исключением случаев, необходимых для посадки и взлёта воздушных судов, либо с разрешения Агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики (далее — Агентство), не допускается выполнение полёта воздушным судном над густонаселенными районами городов или посёлков, либо над местами скопления людей под открытым небом в случае возникновения чрезвычайной ситуации, если воздушное судно не находится на высоте, допускающей посадку без создания угрозы жизни и здоровью людей или имуществу.

При выполнении международных рейсов используется всемирное координированное время (UTC). Время должно быть выражено в часах и минутах, а при необходимости также в секундах, начиная с полуночи в 24-часовом формате. Проверка времени проводится перед выполнением контролируемого полёта, а также во время полета при необходимости.

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