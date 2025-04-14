Военнослужащая азербайджанской армии погибла в ДТП

БАКУ /Trend/ - 14 апреля военнослужащая азербайджанской армии Шахвердиева Илаха Расул гызы погибла в ДТП, находясь за рулем собственного автомобиля.

Об этом сообщили в министерстве обороны в ответ на запрос Trend.

"Подтверждаем информацию о том, что 14 апреля находившаяся в отпуске военнослужащая азербайджанской армии Шахвердиева Илаха Расул гызы погибла во время автомобильной аварии, будучи за рулем собственного автомобиля. По данному факту проводится расследование.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении министерства обороны.