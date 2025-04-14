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Военнослужащая азербайджанской армии погибла в ДТП

Общество Материалы 14 апреля 2025 20:02 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 14 апреля военнослужащая азербайджанской армии Шахвердиева Илаха Расул гызы погибла в ДТП, находясь за рулем собственного автомобиля.

Об этом сообщили в министерстве обороны в ответ на запрос Trend.

"Подтверждаем информацию о том, что 14 апреля находившаяся в отпуске военнослужащая азербайджанской армии Шахвердиева Илаха Расул гызы погибла во время автомобильной аварии, будучи за рулем собственного автомобиля. По данному факту проводится расследование.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении министерства обороны.

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