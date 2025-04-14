Проведены учебно-методические сборы с водолазами ВМС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному плану подготовки ВМС на 2025 год, в рамках учебно-методических сборов с водолазным составом проводятся интенсивные занятия по поисково-спасательным и водолазным работам.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Водолазы, прошедшие медицинское обследование, были допущены к выполнению задач. Навыки состава по передаче друг другу сигналов визуальной связи и управленческие способности были признаны удовлетворительными. На текущем этапе были выполнены практические задачи по поиску, обнаружению и подъему на воду затонувшего объекта с использованием подводных средств движения и других методов поиска.

Кроме того, были проведены теоретические и практические занятия по адаптации человеческого организма к высокому давлению при нахождении в барокамере, оказанию первой помощи пострадавшему водолазу.

Личный состав осуществил подводное плавание методом поверхностного кислородного питания, применив свои теоретические знания на практике.

Отметим, что основной целью сборов является повышение квалификации водолазов, совершенствование их знаний и умений.

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