Освобожден от должности глава аппарата Управления заповедника "Ичеришехер"

БАКУ /Trend/ - Освобожден от должности руководитель аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Интигам Бабаев.
Об этом Trend сообщили в Управлении.
Было отмечено, что Интигам Бабаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. В связи с этим новый председатель организации Руфат Махмуд подписал соответствующий приказ.
Отметим, что И.Бабаев был назначен на указанную должность с января 2023 года.
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