Освобожден от должности глава аппарата Управления заповедника "Ичеришехер"

БАКУ /Trend/ - Освобожден от должности руководитель аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Интигам Бабаев.

Об этом Trend сообщили в Управлении.

Было отмечено, что Интигам Бабаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. В связи с этим новый председатель организации Руфат Махмуд подписал соответствующий приказ.

Отметим, что И.Бабаев был назначен на указанную должность с января 2023 года.

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