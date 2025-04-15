Теймур Мусаев обсудил с послом Кубы развитие сотрудничества в области здравоохранения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Кубы в нашей стране Карлосом Энрике Вальдесом де ла Консепсьоном.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что азербайджано-кубинское сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах, является образцовым.

Теймур Мусаев напомнил о визите делегации министерства здравоохранения в дружественную страну в 2023 году.

"В рамках визита был проведен ряд важных и продуктивных встреч, в том числе с премьер-министром Мануэлем Марреро Крусом. Делегация посетила ведущие медицинские и фармацевтические учреждения Республики Куба и ознакомилась с их деятельностью. Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и министерством общественного здравоохранения Республики Куба",- отметил министр.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет еще более плодотворным.