12-е заседание BRAF состоится в Албании

БАКУ /Trend/ - 12-е заседание Черноморского Форума органов регулирующих cферу телерадиовещания (BRAF) состоится в Албании.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили сегодня на 11-м заседании BRAF в Баку.

Отметим, что сегодня в Баку прошло 11-е заседание BRAF стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), организованного Аудиовизуальным советом Азербайджанской Республики.

BRAF является важной региональной платформой, созданной для расширения диалога и сотрудничества, обмена мнениями и опытом между регулирующими органами телерадиовещания стран региона.

В мероприятии приняли участие около 30 руководителей и уполномоченных представителей регулирующих органов в области аудиовизуальных медиа из Сербии, Румынии, Греции, Албании, Болгарии, Турции, Молдовы, Грузии и Азербайджана, а также ответственные лица из Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана, Агентства развития медиа и представители СМИ.

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