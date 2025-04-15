Прошел тренинг на тему основных гарантий прав лиц, содержащихся в органах полиции

БАКУ /Trend/ - По инициативе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана в Академии полиции министерства внутренних дел в рамках объявленного в стране "Года Конституции и суверенитета" прошел тренинг на тему "Основные гарантии прав лиц, содержащихся в органах полиции – международные стандарты".

Как сообщает Trend, выступившая на мероприятии со вступительной речью омбудсмен Сабина Алиева пожелала успехов в работе тренинга.

В своем выступлении омбудсмен отметила наличие эффективных отношений сотрудничества между Аппаратом омбудсмена и министерством внутренних дел, подчеркнув, что обе структуры действуют на принципах взаимного сотрудничества и обеспечения удовлетворенности граждан в направлении защиты прав человека.

Омбудсмен сообщила, что в рамках мандата Национального превентивного механизма проводятся посещения мест, которые задержанные лица не могут покинуть по собственной воле, включая учреждения министерства внутренних дел. Она подчеркнула важность повышения осведомленности о международных стандартах и отметила необходимость продолжения работы по просвещению сотрудников министерства внутренних дел. Подчеркнув значимость просветительской работы в области защиты прав и свобод задержанных лиц и совершенствования соответствующего законодательства, омбудсмен отметила, что организованный тренинг имеет важное значение для повышения правовой культуры по данной теме.

Затем представители Аппарата омбудсмена предоставили подробную информацию о посещениях, проводимых в рамках Национального превентивного механизма, международных стандартах и механизмах, юридической помощи, основных правах лиц, содержащихся под полицейским надзором, и других соответствующих вопросах, представив презентации.

В завершение состоялся обстоятельный обмен мнениями по теме, были даны ответы на вопросы, интересовавшие участников.

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