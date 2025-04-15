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В азербайджанской армии продолжаются учебные сборы с военнообязанными (ВИДЕО)

Общество Материалы 15 апреля 2025 18:54 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии продолжаются учебные сборы с военнообязанными (ВИДЕО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки министерства обороны Азербайджанской Республики на текущий год, в рамках совместных мероприятий с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в воинских частях продолжаются очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В соответствии с планом, были проведены занятия по общественно-политической подготовке.
Кроме того, были проведены занятия по огневой подготовке, военнообязанными были выполнены практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

Основной целью сборов является повышение уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, совершенствование их практических навыков, а также освоение новых военных знаний.

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