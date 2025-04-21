В эпоху цифровизации тюркскому миру необходимо интегрировать технологические инновации в образовательную политику - Захид Орудж

БАКУ /Trend/ - В эпоху цифровизации тюркскому миру необходимо интегрировать технологические инновации в образовательную политику.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Центра социальных исследований, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Захид Орудж, выступая на мероприятии по итогам научно-социологического исследовательского проекта под названием "Тюркский барометр 2024 - сотрудничество в сфере образования и науки в тюркских государствах: современные реалии и взгляд в будущее".

По его словам, согласно опросу общественного мнения, проведенному Центром социальных исследований в 2024 году, 61,6 процента респондентов рассматривают Азербайджан в первую очередь как страну тюркского мира.

"84,2 процента респондентов выразили желание установить сотрудничество между тюркскими государствами не только в экономико-культурной сфере, но и в военно-политических направлениях. 77 процентов респондентов заявили, что их страна должна защищать свои национальные и культурные ценности, а 84 процента считают важным, чтобы семья и общество жили в соответствии с национальными обычаями и традициями. 76 процентов участников согласились с тем, что отношения между тюркскими государствами улучшились по сравнению с 20 годами назад. Этот показатель для Азербайджана составил 86 процентов", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что в тюркских государствах у каждого второго человека есть друг из другого тюркского государства, что является показателем близости между обществами.

"Одной из основных целей документа "Видение 2040" является "воспитание поколения с сознанием единства, равенства и солидарности в Тюркском мире; дальнейшая адаптация образовательной и молодежной политики". Исторические источники отмечают, что до середины XIX века в Бухаре действовало более 200 медресе, а в "Самаркандской школе" обучались десятки тысяч студентов из разных уголков Тюркского мира.

Развитие тюркских народов возможно через искусственный интеллект, который охватывает науку, образование, исследования, которые являются полем боя XXI века. Напомним, что созданный в 2013 году Союз тюркских университетов и "Программа обмена Орхун" вывели образовательную дипломатию между тюркскими государствами на новый уровень. Но в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта тюркскому миру необходимо интегрировать технологические инновации в образовательную политику",- добавил он.

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