Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, в повестку дня заседания включены 12 нижеприведенных вопросов.

1.Отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджанской Республики в 2024 году;

2.Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о сотрудничестве в сферах обороны и оборонной промышленности»;

3.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей», «О виноградарстве и виноделии», «О лекарственных средствах» и «О рекламе» (третье чтение);

4.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальной службе» (третье чтение);

5.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О медиации» (третье чтение);

6.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О ветеринарии» (третье чтение);

7.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Законы Азербайджанской Республики «Об обеспечении единства измерений», «Об аккредитации в области оценки соответствия», «О стандартизации» и «О техническом регулировании» (второе чтение);

8.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту пребывания», «О правах ребенка», «О дорожном движении», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и «О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях» (второе чтение);

9.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О судебных исполнителях», «Об исполнении», «Об ипотеке» и «О безналичных расчетах» (второе чтение);

10.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

11.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О судах и судьях» (первое чтение);

12.Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об охране памятников истории и культуры» (первое чтение).

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