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Члены клуба путешественников NomadMania побывали в Агдаме (ФОТО) (Обновлено)

Общество Материалы 24 апреля 2025 19:01 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:30)

АГДАМ /Trend/ - Завершился визит в Агдам делегации всемирно известного клуба путешественников NomadMania.

Как сообщает Trend, путешественники посетили Аллею шехидов, агдамскую Джума-мечеть и комплекс "Имарет".

17:30

Начался визит членов клуба путешественников NomadMania в город Агдам.

Как сообщает в четверг Trend, путешественники посетили Аллею шехидов в Агдаме.

Отметим, что делегация в течение трех дней будет находиться в Карабахе и Восточном Зангезуре, где ознакомится с масштабными работами по восстановлению и строительству, деятельностью по разминированию, а также с разрушениями и актами вандализма, совершенными Арменией в период оккупации.

Эти поездки также имеют исключительное значение с точки зрения продвижения освобожденных территорий в рамках black tourism ("черный туризм"), посредством чего туристы на месте могут ознакомиться со следами военных преступлений, совершенных армянскими оккупантами.

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