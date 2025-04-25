Механизм оценки непрерывного профразвития в сфере медицины соответствует международным стандартам - Солтан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Механизм оценки непрерывного профессионального развития в сфере медицины, который будет применяться в Азербайджане, соответствует международным стандартам, и будет положительно воспринят всеми, кто хочет улучшить свои профессиональные навыки в этой сфере.

Об этом сказал член комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Солтан Мамедов во время выступления на сегодняшнем заседании комитета, сообщает Trend.

Он особо отметил реформы, проводимые в системе здравоохранения, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

"Знания, профессионализм специалистов, работающих в медицинских учреждениях, являются одним из основных вопросов", - сказал С.Мамедов.

По его словам, уже давно ведутся дискуссии по вопросу сертификации для оценки профессиональных знаний и навыков. "Потому что возникает много вопросов о том, насколько этот процесс соответствует международным стандартам, насколько он основан на международном опыте и т. д. Радует, что сертификационный экзамен - один из самых обсуждаемых вопросов среди медицинского персонала. Механизм оценки непрерывного профессионального развития, который будет применяться, соответствует международным стандартам, и будет положительно воспринят всеми, кто хочет улучшить свои профессиональные навыки", - сказал С.Мамедов.

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