Члены клуба путешественников NomadMania в Джебраиле понаблюдали за процессом разминирования (ФОТО) (Обновлено)

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ДЖЕБРАИЛ/Trend/ - Члены всемирно известного клуба путешественников NomadMania побывали в Джебраильском районе.
Местное бюро Trend сообщает, что они ознакомились с условной операцией по разминированию, а также наблюдали за процессом разминирования в селе Мехдили.
На этом поездка в Карабах членов клуба путешественников NomadMania, представляющих 30 стран, завершилась.
Отметим, что ранее делегация побывала в Физули, Шуше и Ханкенди.
13:04
Началась поездка делегации всемирно известного клуба путешественников "NomadMania" в Джебраильский район.
Как сообщает местное бюро Trend, путешественники ознакомятся с операциями по разминированию в селе Мехдили.
Отметим, что ранее они побывали в Физули, Шуше и Ханкенди.