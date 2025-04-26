Члены клуба путешественников NomadMania в Джебраиле понаблюдали за процессом разминирования (ФОТО) (Обновлено)

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ДЖЕБРАИЛ/Trend/ - Члены всемирно известного клуба путешественников NomadMania побывали в Джебраильском районе.

Местное бюро Trend сообщает, что они ознакомились с условной операцией по разминированию, а также наблюдали за процессом разминирования в селе Мехдили.

На этом поездка в Карабах членов клуба путешественников NomadMania, представляющих 30 стран, завершилась.

Отметим, что ранее делегация побывала в Физули, Шуше и Ханкенди.