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Члены клуба путешественников NomadMania в Джебраиле понаблюдали за процессом разминирования (ФОТО) (Обновлено)

Общество Материалы 26 апреля 2025 15:07 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:04 )

ДЖЕБРАИЛ/Trend/ - Члены всемирно известного клуба путешественников NomadMania побывали в Джебраильском районе.

Местное бюро Trend сообщает, что они ознакомились с условной операцией по разминированию, а также наблюдали за процессом разминирования в селе Мехдили.

На этом поездка в Карабах членов клуба путешественников NomadMania, представляющих 30 стран, завершилась.

Отметим, что ранее делегация побывала в Физули, Шуше и Ханкенди.

13:04

Началась поездка делегации всемирно известного клуба путешественников "NomadMania" в Джебраильский район.

Как сообщает местное бюро Trend, путешественники ознакомятся с операциями по разминированию в селе Мехдили.

Отметим, что ранее они побывали в Физули, Шуше и Ханкенди.

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