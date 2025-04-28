Агентство господдержки НПО Азербайджана назвало сумму, выделенную на более чем 1000 проектов Глобального Юга

БАКУ /Trend/ - Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана выделило 13 миллионов долларов на более чем 1000 проектов неправительственных организаций, представляющих Глобальный Юг.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева в ходе учредительной конференции платформы НПО Глобальный Юг в Баку.

По ее словам, Агентство намерено продолжать оказывать поддержку организациям, представляющим Глобальный Юг.

"На сегодняшнем мероприятии участников объединяет язык солидарности. Концепция Глобального Юга охватывает не только географию, но и включает в себя политические и социальные сети.

Большинство народов, живущих в странах Глобального Юга, сталкиваются с бедностью и последствиями колониальной политики. На конференции COP29 Азербайджан также внес свой вклад в поддержку стран Глобального Юга", - добавила она.

Отметим, что в Баку проходит Форум "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

В мероприятии принимают участие руководители влиятельных неправительственных организаций и представители гражданского общества из 116 стран, на которые приходится около 80 процентов населения мира.

Это мероприятие считается знаковым событием в жизни гражданского общества Глобального Юга, охватывающего Азию, Африку, Латинскую Америку и Океанию — две трети стран мира.

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