В Ходжалы и Агдеринский район вернулись 2073 бывших вынужденных переселенца

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - Планируется, что к концу 2026 года будет завершён первый этап программы Великое возвращение, в рамках которого в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 140 тысяч бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщили во вторник Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на сегодняшний день в город Ходжалы переселились 85 семей (341 человек), а в село Баллыджа Ходжалинского района - 172 семьи (811 человек). Всего в Ходжалы переселились 1152 человека.

Продолжается переселение не только в Ходжалы, но и в Агдере. В село Гасанриз Агдеринского района переселены 70 семей (238 человек), в село Суговушан - 180 семей (592 человека), а в село Талыш - 20 семей (91 человек). Всего в настоящее время в селах Агдеринского района переселились 921 человек.

Обеспечение устойчивой занятости и социальной защиты возвращающегося населения остаётся одним из приоритетных направлений. Отметим, что в настоящее время проект Великое возвращение успешно реализуется. Второй этап программы "Великое возвращение" будет состоять из трёх фаз, охватывающих период с 2026 по 2040 годы и завершится к 2040 году.

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