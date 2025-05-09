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В Баку временно возникли сбои при оплате проезда через QR-код

Общество Материалы 9 мая 2025 11:31 (UTC +04:00)
В Баку временно возникли сбои при оплате проезда через QR-код

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня с 07:42 до 08:26 в системе безналичных платежей возникли сложности при оплате проезда в общественном транспорте через QR-код.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что причиной возникновения сложности послужила техническая проблема в генерации QR-кода.

"В настоящее время проблема устранена, и пассажиры могут оплачивать проезд в общественном транспорте через QR-код",- добавлено в сообщении Агентства.

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