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Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 9 мая 2025 15:00 (UTC +04:00)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике, которые прошли 8-9 мая в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, гимнасты выступили в соответствующих возрастных категориях в программах: индивидуальные и групповые выступления, а также выступления трио.

Выступившим участникам были вручены медали, дипломы и подарки от Федерации гимнастики Азербайджана.

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Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)
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