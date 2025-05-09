Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подведены итоги 9-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по аэробной гимнастике, которые прошли 8-9 мая в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, гимнасты выступили в соответствующих возрастных категориях в программах: индивидуальные и групповые выступления, а также выступления трио.

Выступившим участникам были вручены медали, дипломы и подарки от Федерации гимнастики Азербайджана.

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