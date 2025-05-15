Стала известна дата захоронения останков еще пяти шехидов, пропавших без вести в I Карабахской войне (ФОТО)

Фото: Государственная комиссия Азербайджанской Республики по пленным и пропавшим без вести гражданам, заложникам

БАКУ /Trend/ - Стала известна дата захоронения останков еще пяти шехидов, считавшихся пропавшими без вести во время I Карабахской войны и чья личность была установлена.

Как сообщили в четверг Trend в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, церемонии захоронения останков шехидов состоятся 16 мая этого года.

Все пропавшие без вести шехиды - военнослужащие. Завтра будут захоронены останки пропавших без вести шехидов: Мамедова Юсифа Мирзали оглу, Рустамова Мириша Мухаммед оглу, Мамедова Мухтара Байрам оглу, Аббасова Абузера Танзил оглу и Арзуманова Эльшана Исамеддин оглу.

Отметим, что останки Ю.Мамедова будут преданы земле в 12:00 на Аллее шехидов в городе Сумгайыт, М.Рустамова - в 14:00 на Аллее шехидов в городе Агджабеди, М.Мамедова - в 12:00 на Аллее шехидов в городе Шарур, А.Аббасова - в 15:00 на кладбище села Юхары Сейидлер Зердабского района, а Э.Арзуманова - в 13:00 на Аллее шехидов в городе Губа.

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