Азербайджан становится глобальным центром борьбы с коррупцией - Гейдар Мамедов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан становится глобальным центром борьбы с коррупцией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в статье заместителя генерального прокурора Азербайджанской Республики, Государственного советника юстиции II степени Гейдара Мамедова, опубликованной в официальной прессе.

"Прокуратура Азербайджана выступает с важными инициативами по развитию международного правового сотрудничества и последовательные шаги, предпринятые в этой области, служат дальнейшему укреплению авторитета страны на международном правовом пространстве.

6-е пленарное заседание сети GlobE в Баку является не только показателем международного авторитета Азербайджана, но и ярким проявлением вклада страны в глобальный консенсус в борьбе с коррупцией. Посредством этого важного мероприятия Азербайджан получает возможность еще раз продемонстрировать реформы своей правовой системы, инициативы по цифровизации и успехи в области международного сотрудничества",- отмечает он.

В статье также подчеркивается, что в рамках мероприятия будут проведены пленарные сессии и параллельные мероприятия по таким актуальным темам, как применение искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией, конфискация активов, замораживание банковских счетов, повышение осведомленности общественности, а также запланированы двусторонние встречи и подписание меморандумов о сотрудничестве.

Отметим, что с 19 по 23 мая Баку примет VI Пленарную сессию и X Встречу Управляющего комитета в рамках Глобальной оперативной сети правоохранительных органов ООН по борьбе с коррупцией – GlobE Network.

В мероприятии примут участие более 120 государственных структур из 92 стран, в том числе 21 прокуратура, 53 независимых антикоррупционных органа и 16 международных организаций – в общей сложности более 300 представителей очно и более 60 участников в онлайн-формате. Запланировано более 100 выступлений на панелях, сессиях и параллельных мероприятиях.

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