Зачитан приговор Игбалу Абилову, обвиняемому в шпионаже в пользу спецслужб Армении

БАКУ /Trend/ - Завершился судебный процесс по делу Игбала Абилова, обвиняемого в государственной измене за выполнение поручений спецслужб Армении.

Как сообщает во вторник Trend, сегодня в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Хаммеда Нуриева был оглашен приговор.

Согласно решению суда, Игбал Абилов приговорен к 18 годам лишения свободы.

Отметим, что Игбал Абилов, проживающий за границей, был задержан в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Ему предъявлено обвинение по статьям 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства по поручению иностранных организаций и их представителей) и 283.1 (действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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