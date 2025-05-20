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Зачитан приговор Игбалу Абилову, обвиняемому в шпионаже в пользу спецслужб Армении

Общество Материалы 20 мая 2025 12:38 (UTC +04:00)
Зачитан приговор Игбалу Абилову, обвиняемому в шпионаже в пользу спецслужб Армении

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Завершился судебный процесс по делу Игбала Абилова, обвиняемого в государственной измене за выполнение поручений спецслужб Армении.

Как сообщает во вторник Trend, сегодня в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Хаммеда Нуриева был оглашен приговор.

Согласно решению суда, Игбал Абилов приговорен к 18 годам лишения свободы.

Отметим, что Игбал Абилов, проживающий за границей, был задержан в результате специальных оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Ему предъявлено обвинение по статьям 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства по поручению иностранных организаций и их представителей) и 283.1 (действия, направленные на разжигание национальной ненависти и вражды) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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