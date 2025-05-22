В Баку завершилось шестое пленарное заседание сети Globe (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 мая 2025 года в Баку завершился профессиональный сегмент шестого пленарного заседания Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GLOBE Network) Управления ООН по наркотикам и преступности.

Как сообщает Trend со ссылкой на Генпрокуратуру, мероприятие было посвящено вопросам укрепления международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и применения новых подходов.

В общей сложности в заседании приняли участие представители свыше 120 государственных структур из 92 стран и было проведено более 20 панельных обсуждений с более чем 100 выступлениями.

В рамках мероприятия также состоялось свыше 100 двусторонних встреч между представителями различных стран, включая Азербайджан. На встречах, организованных с целью содействия сотрудничеству, обмену опытом и развитию в различных сферах, обсуждались предложения и перспективы стран-участниц.

Было отмечено, что седьмое пленарное заседание Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GLOBE Network) состоится в Румынии в 2026 году, а восьмое — в Объединенных Арабских Эмиратах в 2027 году.

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