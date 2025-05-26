Необходимо бороться с теми, кто использует ислам в политических целях - Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ /Trend/ - Необходимо проявить активность в борьбе с теми, кто использует ислам в политических целях.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в ходе международной конференции на тему "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы" в Баку.

А.Пашазаде отметил, что религии в Азербайджане уделяется особое внимание на государственном уровне.

"Высоко ценится поддержка, оказанная Азербайджаном Лиге арабских государств, Организации исламского сотрудничества. Мы должны бороться и проявлять активность против тех, кто использует ислам в политических целях.

Во Франции, Швеции, Дании дискриминация мусульман стала обычным явлением. А сжигание Корана рассматривается на Западе как реальность новой эпохи", - добавил он.

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