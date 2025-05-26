В Азербайджане начато исполнение распоряжения о помиловании

БАКУ /Trend/ - Пенитенциарная служба министерства юстиции Азербайджана приступила к исполнению распоряжения Президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанного 25 мая.

Как сообщает в понедельник Trend, исполнение распоряжения осуществляется в пенитенциарных учреждениях и Службе пробации, подведомственных Пенитенциарной службе.

Полномочные сотрудники минюста и Пенитенциарной службы, прибыв в пенитенциарные учреждения, где содержатся осужденные, своевременно и на высоком уровне обеспечивают исполнение распоряжения.

Лица, помилованные главой государства, освобождаются из пенитенциарных учреждений, находящихся в подчинении Пенитенциарной службы.

Представители министерства юстиции предоставляют документы об освобождении помилованным лицам.

Напомним, что согласно распоряжению, 175 осужденных, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания, 25 осужденным к лишению свободы неотбытая часть наказания сокращена наполовину, а также освобождены от наказания один осужденный с условным сроком и два осужденных, отбывание наказания которых было отложено.

Помимо этого, 10 осужденных к ограничению свободы освобождены от неотбытой части наказания, а у двух других осужденных срок сокращён наполовину. Четверо лиц, приговорённых к исправительным работам, также освобождены от оставшейся части наказания. Один осужденный к штрафу полностью освобожден от наказания.

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