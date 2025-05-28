В Лачине восстановлена деятельность всех государственных структур (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:09)

ЛАЧИН /Trend/ - В Лачине восстановлена деятельность всех государственных структур.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend в Лачине, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.

"Накануне Президентом Ильхамом Алиевым были открыты и заложен фундамент ряда инфраструктурных и социальных проектов. Первый из них - село Бейлик, расположенное недалеко от города Лачин, а также были вручены ключи от квартир 10 семьям, переселившимся в село. Всего же в село планируется переселение 91 семьи.

В настоящее время полностью восстановлены город Лачин, а также села Сус и Забух. Обеспечен полный доступ ко всей коммунальной инфраструктуре. Дорожная инфраструктура также полностью обновлена. В ближайшее время планируется восстановление и полная реконструкция очередных поселков и сел Лачинского района.

На территории вокруг села Гюлебирд введено в эксплуатацию водохранилище емкостью около 40 миллионов кубометров, которое первоначально рассматривается для сельскохозяйственного орошения и уже используется соответствующим органом.

С учетом 25 жителей, которые вчера были переселены в село Бейлик города Лачин обосновались 3153 жителя. Особое внимание уделяется обеспечению занятости жителей.

На вчерашнем открытии были представлены два ключевых объекта, связанных с обеспечением занятости. Более 40 жителей были трудоустроены в Агропромышленном парке "Зерти", расположенном в одноимённом селе, в Лачинском филиале обувной фабрики PIRSHAGHI и на текстильной фабрике LATIFA. Особое внимание уделяется вопросам оплаты труда с учетом минимальной заработной платы", - добавил он.

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