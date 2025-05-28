В Лачине планируется строительство больницы на 150 коек (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:10)
ЛАЧИН /Trend/ - В Лачине в ближайшем будущем планируется строительство больницы на 150 коек.
Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend в Лачине, об этом заявил официальный представитель специального представительства Президента Азербайджана в Лачине Гусейн Гулиев.
"В настоящее время на улице Гейдара Алиева действует больница, оказывающая медицинские услуги жителям Лачина",- добавил он.
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