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Ежемесячные социальные пособия и компенсации в Азербайджане охватывают 462,4 тысячи человек - Али Мовсумов

Общество Материалы 29 мая 2025 13:04 (UTC +04:00)
Ежемесячные социальные пособия и компенсации в Азербайджане охватывают 462,4 тысячи человек - Али Мовсумов

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Ежемесячные социальные пособия и компенсации в Азербайджане охватывают 462,4 тысячи человек и предоставляются по 12 видам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана Али Мовсумов на международной конференции "Гармонизация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира".

Он отметил, что единовременные социальные пособия по 7 видам охватывают 21,1 тысячи человек.

"Каждый месяц около 402 тысяч человек получают 16 видов стипендий", - добавил он.

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