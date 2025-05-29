Ежемесячные социальные пособия и компенсации в Азербайджане охватывают 462,4 тысячи человек - Али Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Ежемесячные социальные пособия и компенсации в Азербайджане охватывают 462,4 тысячи человек и предоставляются по 12 видам.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана Али Мовсумов на международной конференции "Гармонизация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира".

Он отметил, что единовременные социальные пособия по 7 видам охватывают 21,1 тысячи человек.

"Каждый месяц около 402 тысяч человек получают 16 видов стипендий", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!