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Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 29 мая 2025 20:20 (UTC +04:00)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 28 мая - в День независимости Азербайджана, в Оттаве перед зданием парламента был поднят азербайджанский флаг. Церемония состоялась при совместной организации Азербайджанского центра искусств и культуры "Ветен" и "Дома Азербайджана" в Канаде.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в мероприятии приняли участие представители азербайджанской общины, проживающие в Оттаве, Торонто, Монреале и других городах, руководители и активисты диаспорских организаций, временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Васиф Абуталыбов, посол Турецкой Республики в Канаде Джан Диздар и первый депутат турецкого происхождения парламента Канады Сима Аджан.

Представитель "Дома Азербайджана" в Канаде Севиндж Гулиева, депутат Сима Аджан, посол Джан Диздар и временный поверенный Васиф Абуталыбов поздравили азербайджанский народ с праздником, рассказали об истории независимости нашей страны и ее значении.

Мероприятие продолжилось художественной программой. Учащиеся школы выходного дня "Мой Азербайджан" выступили с азербайджанскими танцами, а учащиеся школы азербайджанского языка "Карабах", действующей в Оттаве, прочли стихи на патриотическую тему.

Отметим, что "Дом Азербайджана" в Канаде начал свою деятельность в 2023 году.

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Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
Перед парламентом Канады поднят флаг Азербайджана (ФОТО)
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