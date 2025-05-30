"Şərq qapısı" - солидное издание, играющее важную роль в медиа-пространстве Азербайджана - Фуад Наджафли

НАХЧЫВАН /Trend/ - В этом году газета "Şərq qapısı" отмечает 104-летие и является солидным печатным органом, который играет важную роль не только в общественно-политической жизни Нахчывана, но и в медиа-пространстве всей страны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли во время выступления на конференции "Глобальная информационная среда и медиа-тренды" – Mediafest-2025, проходящей в Нахчыване.

"Сегодня хотелось бы особенно отметить деятельность одного из организаторов мероприятия, а также важную роль одного из ведущих СМИ, находящегося в центре внимания главы государства - газеты "Şərq qapısı", которой исполнилось 104 года. Это солидное издание, обладающее значительным влиянием, имеет более чем вековую историю и занимает важное место в медиа-пространстве Азербайджана", - отметил он.

По его словам, это издание играет важную роль не только в общественно-политической жизни Нахчывана, но и всей страны в целом.

Полномочный представитель подчеркнул, что газета, отличающаяся приверженностью принципам классической журналистики, удилением внимания аналитическим и политическим статьям, в последнее время расширила свою деятельность, а также приобрела активную позицию в социальных сетях.

"Совершенствовалась как техническая база газеты, так и ее творческий состав. Самое главное, что газета "Şərq qapısı", получив правовой статус, обрела возможность более гибко и системно продолжать свою деятельность в качестве субъекта современных медиа. Сегодня "Şərq qapısı" добивается значительных успехов, демонстрируя успешный синтез как традиционных СМИ, так и современных информационных платформ.

В числе важных шагов, предпринятых в последние годы в направлении совершенствования информационной политики в Нахчыване, стало подключение Нахчыванского телевидения к спутниковому вещанию. Ярким примером внимания, которое Президент Ильхам Алиев уделяет средствам массовой информации, является и подготовка профессиональных и квалифицированных журналистов на базе современных образовательных программ в Нахчыванском государственном университете",- добавил Ф.Наджафли.

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