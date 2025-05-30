Милли Меджлис принял отчет Госкомитета по обеспечению гендерного равенства

БАКУ /Trend/ - Отчет о деятельности органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства в 2024 году, обсуждалась в Милли Меджлисе.

Как сообщает Trend, вопрос был представлен на обсуждение депутатам на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отчет представила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Отчет был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

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