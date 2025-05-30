В селах Шушинского, Агдеринского, Ходжавендского и Ходжалинского районов будет реконструирована газовая сеть

ХАНКЕНДИ /Trend/ - В селах Шушинского, Агдеринского, Ходжавендского и Ходжалинского районов планируется восстановление и реконструкция газовых сетей, охватывающих в общей сложности 2700 частных жилых домов 25 сел.

Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, об этом заявил первый заместитель генерального директора ПО "Азеригаз" Наиль Абдуллаев на заседании рабочей группы Межведомственного центра по вопросам энергоснабжения в Ханкенди.

Он отметил, что выполнение вышеуказанных работ уже начато в соответствии с графиком переселения.

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